Back to the roots - Wiedergeburt des Ur-SchweinsJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 2: Back to the roots - Wiedergeburt des Ur-Schweins
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Firlefanz ist nichts für Christian Sassenroth. Der 43-jährige Kölner mag es beim Grillen bodenständig. Deshalb tischt der gelernte Gastronom Traditionelles auf - aber mit einem Twist: als Vorspeise Käse-Chili Frikadellen an gebratenen Salatherzen, Schmortomate und Bauernbrot und als Hauspeise ein Edel-Steak vom Wollschwein mit gegrillten Paprika, scharfer Steaksoße und Zitronen-Salbei-Quark. Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX