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Buchstaben Battle

Jana, Anja, Janin versus Partice, Thorsten, Jo

SAT.1Folge vom 25.08.2021
Jana, Anja, Janin versus Partice, Thorsten, Jo

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Buchstaben Battle

Folge vom 25.08.2021: Jana, Anja, Janin versus Partice, Thorsten, Jo

43 Min.Folge vom 25.08.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jana Schölermann, Janin Ullmann, Patrice Bouédibéla und Jo Weil) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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