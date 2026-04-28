Castle
Folge 19: Man stirbt nur dreimal
42 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Der Sicherheitsinspektor Alan Masters wird in seiner Wohnung vergiftet. Als Castle und Lanie sich am Tatort umsehen, wacht das Opfer zu ihrer Überraschung jedoch wieder auf. Bevor die Ermittlungen richtig begonnen haben, gibt es ein zweites Attentat auf Alans Leben, doch auch dieses überlebt er. Während Castle seine Superheldenkräfte erforschen will, müssen Beckett und ihr Team herausfinden, wer es auf den gutmütigen Mann abgesehen hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Walt Disney Company Germany GmbH
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