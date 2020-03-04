Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

Ross Antony zwischen Jubel und Tränen

SAT.1 Staffel 4 Folge 4 vom 04.03.2020
Ross Antony zwischen Jubel und Tränen

Das große Promibacken

Folge 4: Ross Antony zwischen Jubel und Tränen

116 Min. Folge vom 04.03.2020 Ab 6

Für die verbliebenen fünf Promi-Hobbybäcker geht es in der ersten Runde an eine gewickelte Cremetorte: ein hochkant geschichteter Biskuit soll hergestellt und mit einer schmackhaften Creme gefüllt werden. In der Technischen Prüfung wird ein "Savarin", ein ringförmiger Kuchen, gefordert, der so einige Tücken bereithält, bevor die Hobbybäcker in der letzten Aufgabe in die Kunstwelt eintauchen und sich von Gemälden berühmter Maler inspirieren lassen ...

