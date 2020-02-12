Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

Der große Wettkampf in der Backstube beginnt

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 12.02.2020
Der große Wettkampf in der Backstube beginnt

Das große Promibacken

Folge 1: Der große Wettkampf in der Backstube beginnt

116 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 6

Als Warm-Up sollen die prominenten Hobbybäcker mit ihrem Lieblingsrezept etwas über sich erzählen, bevor in der Technischen Prüfung ein französischer Klassiker zum Besten gegeben werden soll: die "Tarte Tatin" - ein Apfelkuchen, der "über Kopf" gebacken und anschließend gestürzt wird. Das Show-Highlight ist die gebackene "Visitenkarte". Hier sollen die Promis eine ganz persönliche Seite von sich in einer Motivtorte verewigen. Wer wird die Jury überzeugen?

