Das große Promibacken

Finale mit Red Velvet, Schoko-Halbkugel und Ballons

SAT.1Staffel 7Folge 6vom 15.02.2023
Finale mit Red Velvet, Schoko-Halbkugel und Ballons

Finale mit Red Velvet, Schoko-Halbkugel und BallonsJetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 6: Finale mit Red Velvet, Schoko-Halbkugel und Ballons

117 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 6

Das Finale von "Das große Promibacken" startet mit einer Red Velvet Variation. Typisch ist ein roter Teig in Kombination mit weißer Creme. Dieser kontrastreiche Effekt soll in ein neues Gewand transportiert werden. In der Technischen Prüfung wandern nach Christians Rezeptur Sahnelikör-Creme, Himbeerkern und Biskuit in eine Schoko-Halbkugel, die auf einem Spiegel präsentiert wird. Das Thema der Finaltorte sind bezaubernde Ballons, die mittels kreativer Techniken entstehen sollen.

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

