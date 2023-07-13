Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 13.07.2023: Episode 7
45 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Laura Broglios Scania hat anderthalb Millionen Kilometer auf dem Tacho. Trotzdem hält die Italienerin dem Fahrzeug die Treue. Die 32-Jährige ist im Nahverkehr unterwegs und berichtet in den sozialen Medien über ihren Alltag als Truckerin. Thomas Dijkstra organisiert für eine bekannte Zirkusshow den Transport der Technik und der Requisiten von Barcelona nach Lausanne. Dafür sind 26 Lkws nötig. Und Natascha Stoni soll bei einem Kunden 29 Paletten mit Kartonagen abliefern. Aber an der angegebenen Adresse findet die Österreicherin nur eine Baustelle vor.
