PULS 24-Doku: Faszination Ball Jetzt kostenlos streamen
Faszination Ball
Folge 1: PULS 24-Doku: Faszination Ball
46 Min.Folge vom 30.01.2024
Opernball, Kaffeesiederball oder Ärzteball – jeder Zunft ihren Ball. Langsam geht die Saison ihrem Höhepunkt entgegen. Doch wie wichtig sind die Bälle für den Tourismus, welche Bedeutung haben sie für die Besucher und seit wann gibt es die Bälle überhaupt? PULS 24 beantwortet diese und weitere Fragen in der Doku „Faszination Ball“.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Faszination Ball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4