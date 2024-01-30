Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Faszination Ball

PULS 24-Doku: Faszination Ball

PULS 24Staffel 1Folge 1vom 30.01.2024
PULS 24-Doku: Faszination Ball

PULS 24-Doku: Faszination Ball Jetzt kostenlos streamen

Faszination Ball

Folge 1: PULS 24-Doku: Faszination Ball

46 Min.Folge vom 30.01.2024

Opernball, Kaffeesiederball oder Ärzteball – jeder Zunft ihren Ball. Langsam geht die Saison ihrem Höhepunkt entgegen. Doch wie wichtig sind die Bälle für den Tourismus, welche Bedeutung haben sie für die Besucher und seit wann gibt es die Bälle überhaupt? PULS 24 beantwortet diese und weitere Fragen in der Doku „Faszination Ball“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Faszination Ball
PULS 24
Faszination Ball

Faszination Ball

Alle 1 Staffeln und Folgen