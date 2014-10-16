Essen ohne Grenzen - SpezialJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 16.10.2014: Essen ohne Grenzen - Spezial
110 Min.Folge vom 16.10.2014
Was in New York auf den Tisch kommt, kann noch lange nicht überall auf der Welt auf den Tisch. "Galileo 360°" zeigt das ungewöhnlichste Essen, das der Big Apple zu bieten hat. Außerdem wird unter anderem den Fragen auf den Grund gegangen, wer das beste Bier der Welt braut, und wie es einem überzeugten Fleischfresser als Veganer ergeht.
