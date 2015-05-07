Galileo 360°
Folge vom 07.05.2015: Harte Männer auf hoher See
110 Min.Folge vom 07.05.2015Ab 12
Der preisgekrönte Filmklassiker "Das Boot" machte aus der Unterwasserschifffahrt einen Mythos. Die Crew arbeitet auf engstem Raum - um sich herum nichts als eiskaltes Wasser, und das mitunter wochenlang. Doch wie gestalten sich Leben und Arbeiten heute auf den mittlerweile hochmodernen Schiffen? Und was ist von dem Mythos U-Boot-Fahren überhaupt geblieben? Außerdem begibt sich "Galileo 360°" auf Afrika-Mission mit der deutschen Marine und besucht eine Fischer-Familie in Vietnam.
