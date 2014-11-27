Schneller, höher, größer - Reach to the Max!Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 27.11.2014: Schneller, höher, größer - Reach to the Max!
109 Min.Folge vom 27.11.2014Ab 12
"Galileo 360°" beschäftigt sich heute mit Rekordhaltern aller Art: So ist die City Montessori Schule in Lucknow laut Guinness Buch die größte Schule der Welt. Rund 47.000 Schüler bahnen sich jeden Tag ihren Weg durch die Mega-Gebäude. Außerdem: Wir zeigen das größte Lebewesen, den schnellsten Schützen, den größten Pool, den ältesten Menschen und das teuerste Restaurant der Welt!
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© ProSieben