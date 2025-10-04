Das Scheunenhaus-MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 8: Das Scheunenhaus-Makeover
41 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 6
Karen träumt schon seit Langem von einem kuscheligen Gasthaus im Scheunen-Stil. Nach einigen Problemen mit der Stadt und der Genehmigung können die Arbeiten beginnen und Karen hat viele originelle Einrichtungs-Ideen für ihr persönliches Traumprojekt.
