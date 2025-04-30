Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 8vom 30.04.2025
Folge 8: Lass sie geh'n

25 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Bruno vertuscht seine Affäre mit der verheirateten Alice, indem er sich in einer Notlüge als schwul ausgibt. Die Ausrede entwickelt jedoch eine Eigendynamik und so nimmt er - wider Willen - an einer großen, öffentlichen Coming-Out-Kampagne teil. Max versucht unterdessen, Isabella zurückzuerobern. Verzweifelt wirft er all seine Bedenken über Bord und besucht mit ihr eine reichlich unangenehme Swingerparty ...

