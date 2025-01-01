INTIMATE.
Folge 7: LARP - Live Action Role Play
33 Min.Ab 16
Max, Oskar und Leo müssen den Nachbarsjungen Keno zu einem Fantasy-Rollenspiel begleiten. Zwischen den Nerds treffen sie auf Kenos große Liebe. Auch Max macht eine neue Frauenbekanntschaft - der verstörenden Sorte. Währenddessen absolviert Emil ein Casting für einen großen Streaming-Anbieter und nimmt es mit der Authentizität nicht ganz so genau. Ähnlich geht es Bruno, der in flagranti vom Mann seiner Affäre erwischt wird und sich in eine verhängnisvolle Notlüge flüchtet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
INTIMATE.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren