ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 19.10.2013
34 Min.Folge vom 19.10.2013Ab 16

Joko gegen Klaas - das bedeutet Wahnsinn auf Augenhöhe! Ihr verrücktes Duell führt die beiden dieses Mal durch fünf Kontinente: Europa, Asien, Afrika, Amerika, Australien. Die Reiseroute und das gewöhnungsbedürftige Reiseprogramm werden wieder vom Kontrahenten festgelegt. Doch die finale Entscheidung über Sieg oder Niederlage fällt nicht bei ihren weltweiten Abenteuern, sondern im Studio. Wer dieses Mal jubeln darf?

ProSieben
