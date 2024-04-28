Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Konzert Cambur Pin-Tón

Cambur Pin-Tón-Konzert

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 28.04.2024
Cambur Pin-Tón-Konzert

Cambur Pin-Tón-KonzertJetzt kostenlos streamen

Konzert Cambur Pin-Tón

Folge 1: Cambur Pin-Tón-Konzert

42 Min.Folge vom 28.04.2024

Eine bunte Reise durch Venezuela verspricht das Tocuyito Trio mit seinem Programm Cambur Pin-Tón. Das Tocuyito Trio besteht aus Dalina Ugarte (Violine), Joseph Avila (Klavier) und Santo Scala (Violoncello) und führt mit seinem Programm „Cambur Pin-Tón“, was auf venezolanisch „Reife Banane“ bedeutet, quer durch Venezuela. Explosive Rhythmen und exotische Klanglandschaften sind vorprogrammiert. Die Produktion von Jeunesse und Oorkaan wurde speziell für junges Publikum ab sechs Jahren entwickelt. Bildquelle: Peter Griesser

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Konzert Cambur Pin-Tón
ORF Kids
Konzert Cambur Pin-Tón

Konzert Cambur Pin-Tón

Alle 1 Staffeln und Folgen