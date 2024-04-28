Konzert Cambur Pin-Tón
Folge 1: Cambur Pin-Tón-Konzert
42 Min.Folge vom 28.04.2024
Eine bunte Reise durch Venezuela verspricht das Tocuyito Trio mit seinem Programm Cambur Pin-Tón. Das Tocuyito Trio besteht aus Dalina Ugarte (Violine), Joseph Avila (Klavier) und Santo Scala (Violoncello) und führt mit seinem Programm „Cambur Pin-Tón“, was auf venezolanisch „Reife Banane“ bedeutet, quer durch Venezuela. Explosive Rhythmen und exotische Klanglandschaften sind vorprogrammiert. Die Produktion von Jeunesse und Oorkaan wurde speziell für junges Publikum ab sechs Jahren entwickelt. Bildquelle: Peter Griesser
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Konzert Cambur Pin-Tón
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0