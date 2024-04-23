kreuz und quer: Mit Gott an die Macht (3)Jetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 23.04.2024: kreuz und quer: Mit Gott an die Macht (3)
Demokratie in Gefahr: Die Evangelikalen und die US-Wahlen. Im dritten Teil der Dokumentation über den weltweiten Siegeszug der evangelikalen Christen widmet sich „kreuz und quer“ den drastischen Auswirkungen der politischen Machtergreifung im Namen Gottes. Die politische Agenda der Evangelikalen wird ausgerechnet in den USA, einem Mutterland der modernen Demokratie, zu einer Gefahr für eben diese. Ihren Höhepunkt nimmt die Entwicklung 2021 beim Angriff auf das Kapitol, als Trump-Anhänger die Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten nicht anerkennen wollen. Doch auch innerhalb der evangelikalen Bewegung regt sich angesichts dieser Bedrohung massiver Widerstand: Der Kampf um die Identität der modernen westlichen Gesellschaften scheint eröffnet – auch auf europäischem Boden. Bildquelle: ORF/Artline Films