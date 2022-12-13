Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Musik-Spezial mit den Arctic Monkeys

ProSiebenStaffel 2022Folge 28vom 13.12.2022
Musik-Spezial mit den Arctic Monkeys

Musik-Spezial mit den Arctic MonkeysJetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 28: Musik-Spezial mit den Arctic Monkeys

49 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12

Je später der Abend, desto besser die Musik: In "Late Night Berlin" spricht Klaas Heufer-Umlauf über die Themen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkultur über Politik bis hin zu Musik, Sport, Gesellschaft und Medien. Aber die Bühne von "Late Night Berlin" ist das ganze Jahr über auch die Adresse für nationale und internationale Musik-Acts. Gemeinsam mit den Arctic Monkeys lässt Klaas das musikalische "Late Night Berlin"-Jahr ausklingen.

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Alle 7 Staffeln und Folgen