Die Show vom 15. November 2022Jetzt ohne Werbung streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 24: Die Show vom 15. November 2022
56 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12
Mit einem sogenannten "Potpourri" verabschieden Klaas & Crew sich in die wohlverdiente Winterpause, aber nicht ohne noch vorher Tommi Schmitts Freundschaft zu Christoph Kramer zu testen, Florian David Fitz zum Essen einzuladen und Salwa Houmsi & El Hotzo zu ihrem neuen Podcast-Projekt auszuquetschen. Musik gibt's natürlich auch noch, und zwar von niemand geringerem als unserem guten Freund Sido!
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2018-2024: ProSieben