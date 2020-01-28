Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Deftige Hausmannskost ist das Steckenpferd im "Klement's"

Kabel Eins
Folge vom 28.01.2020
Deftige Hausmannskost ist das Steckenpferd im "Klement's"

Deftige Hausmannskost ist das Steckenpferd im "Klement's"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 28.01.2020: Deftige Hausmannskost ist das Steckenpferd im "Klement's"

44 Min.
Folge vom 28.01.2020
Ab 6

Weiter geht es im Bezirk Prenzlauer Berg mit dem Restaurant "Klement's". Dort begrüßt Inhaber und Koch Rainer Klement seine Mitstreiter und Profikoch Mike Süsser in seinem Lokal. Das "Klement's" möchte mit bodenständiger und gutbürgerlicher Küche mit mediterranen Einflüssen begeistern. Winkt der Goldene Teller?

