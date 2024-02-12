Marie Curry's Diner: bisschen Dinner, bisschen DinerJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.02.2024: Marie Curry's Diner: bisschen Dinner, bisschen Diner
44 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12
Wieder einmal kommt Mike Süsser ins Saarland und darf fünf gestandenen Gastronomen in die Töpfe schauen. Gleich am ersten Tag trifft er auf einen alten Bekannten: Andreas hat schon einmal mitgemacht, damals mit einem kleinen Imbiss namens "Marie Curry". Der Ansturm danach war so enorm, dass er unter dem gleichen Namen ein größeres Lokal eröffnen konnte. Das "Marie Curry's Diner" ist nun ein richtiges Restaurant - und damit will sich Andreas erneut beweisen.
