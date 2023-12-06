Authentische türkische Küche im "MEZZE" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.12.2023: Authentische türkische Küche im "MEZZE"
44 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Zur Wochenmitte geht es heute zu Anil und seinem Restaurant "MEZZE" am Weinmarkt in Nürnberg. Er bietet in seinem Lokal authentische türkische Küche an und möchte Urlaubsfeeling aufkommen lassen. Erleben die Gastronomen hier den Geschmack der echten Türkei oder hat der Gastgeber zu viel versprochen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins