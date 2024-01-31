Kobe-Fleisch in Perfektion in der "Steakmanufaktur" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.01.2024: Kobe-Fleisch in Perfektion in der "Steakmanufaktur"
44 Min.Folge vom 31.01.2024Ab 12
Mitte der Woche öffnet Marco die Türen zur "Steakmanufaktur". Das Lokal ist mehr als ein Steakhaus und bietet neben vielen Steaksorten auch vegetarische Gerichte an. Als eines von wenigen Restaurants deutschlandweit steht hier Kobe-Fleisch auf der Karte.
