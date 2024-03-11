Eine Reise durch verschiedene Kulturen im Restaurant "EssKultur" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.03.2024: Eine Reise durch verschiedene Kulturen im Restaurant "EssKultur"
44 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Im hippen Lokal "EssKultur" bietet Küchenchef und Inhaber Sascha Fine Dining-Fusionsküche in Menü-Form. Neben dem Kulinarischen bietet das "EssKultur" ein modernes Ambiente im urbanen Stil und lädt die Gäste auf eine Reise durch verschiedene Kulturen ein. Wird Saschas Konzept auch bei den Mitstreitern ankommen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
