Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Die Kuh die lacht", Heidelberg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Die Kuh die lacht", Heidelberg

"Die Kuh die lacht", HeidelbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Die Kuh die lacht", Heidelberg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der kulinarische Wettstreit bei "Mein Lokal, Dein Lokal" wird diese Woche in Heidelberg ausgetragen. Bodo Wanjura (46) stellt sich als Erster der Herausforderung und versucht seine Mitstreiter mit ausgefallenen Burgerkreationen in seinem Lokal "Die Kuh die lacht" zu überzeugen. Doch kann Bodo mit Burgern und Pommes punkten? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen