T-Shirts zerreißen wie Hulk - schafft Michael das?

SAT.1Staffel 2022Folge 20vom 22.11.2022
Folge 20: T-Shirts zerreißen wie Hulk - schafft Michael das?

43 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Michelle (31) und Jascha (32), Alessia (33) und Tobias (26) sowie Claudia (49) und Michael (52).

