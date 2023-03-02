Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Welcher Mann bekommt einen Tennisarm?

SAT.1Staffel 2022Folge 69vom 02.03.2023
Welcher Mann bekommt einen Tennisarm?

Welcher Mann bekommt einen Tennisarm?Jetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 69: Welcher Mann bekommt einen Tennisarm?

43 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Natalie (43) und Martin (57), Michelle (28) und Leon (23) sowie Franziska (28) und Giovanni (30).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 2 Staffeln und Folgen