PULS 24Staffel 1Folge 1vom 26.09.2023
69 Min.Folge vom 26.09.2023

Beim PULS 24 Bürgerforum LIVE spricht NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit Gästen am Stammtisch über folgende Themen: Teuerung - Lohnnebenkosten - Neutralität - Bildungspolitik - Cannabis - Migration.

PULS 24
