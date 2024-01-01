PULS 24 Bürgerforum Live - Beate Meinl-ReisingerJetzt kostenlos streamen
Meinl-Reisinger - Bürgerforum Live – Schicksalswahl 2024
Folge 1: PULS 24 Bürgerforum Live - Beate Meinl-Reisinger
69 Min.Folge vom 26.09.2023
Beim PULS 24 Bürgerforum LIVE spricht NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit Gästen am Stammtisch über folgende Themen: Teuerung - Lohnnebenkosten - Neutralität - Bildungspolitik - Cannabis - Migration.
