Murder Nation USA
Folge 2: Täter ohne Reue
38 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Die 21-jährige Bethany Correira verlässt ihre Kleinstadt im Herbst 2003, um in Anchorage zu studieren. Nur vier Tage nach ihrem Umzug, verschwindet die junge Frau spurlos. Die Ermittler folgen jeder Spur und nehmen schließlich Bethanys Vermieter in die Mangel, der mehr zu wissen scheint, als er anfangs zugeben wollte.
