Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 16.01.2026
38 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Fernab jeglicher Zivilisation verschwinden sieben Menschen im eisigen Alaska spurlos. Nachdem die Ermittler vor Ort Blutspuren am Ufer eines Flusses entdecken, nehmen sie einen Einsiedler ins Visier, der schwer bewaffnet in der Wildnis untertaucht. Die Suche nach dem Mann beginnt und sie wird weitere Opfer fordern ?

