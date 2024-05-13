Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 121vom 13.05.2024
47 Min.Folge vom 13.05.2024

Der Bahn gehört die Zukunft, heißt es oft. Sie soll uns guten Gewissens reisen lassen, bequem, sicher, pünktlich. Doch die Erfahrungen vieler Reisender weichen von den Idealen der Betreiber immer wieder ab. Von entfallenen Zügen ist die Rede, von dysfunktionalen Waggons und überfordertem Personal. Neben technischen Schwierigkeiten kommen oft Personalmangel und etwa von der Deutschen Bahn „geerbte“ Verzögerungen dazu. Gerade vor der Urlaubszeit stellt sich vielen die Frage, wie verlässlich ihre Reiseplanung ist und mit welchen Verzögerungen und Störungen sie rechnen müssen. Der ORFIII Themenmontag macht daher in dieser Neuproduktion den Bahn-Check und klärt ab, wie gut die Bahn in den Sommermonaten funktionieren wird.

