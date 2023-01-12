Zum Inhalt springenBarrierefrei
P.M. Wissen

ServusTVFolge vom 12.01.2023
48 Min.Folge vom 12.01.2023

Themen der Sendung: Was passiert bei einem Blackout? // Wie stabil ist unser Unterwasser-Netzwerk? // Wie kann eine Hochhaus-Haut das Klima verbessern? // Makro: Womit können wir nicht aufhören? // Fressen Delfine die Aquakulturen leer? // Können Stromstöße den Backofen ersetzen? // Was passiert im Winter auf der Blumenwiese? // Warum brauchen Sibirische Tiger ein gigantisches Jagdrevier? // Moderation: Dr. Gernot Grömer

