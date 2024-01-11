Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 11.01.2024: Lesen Hunde unsere Gedanken?

48 Min.Folge vom 11.01.2024

Themen: Können Hunde unsere Gedanken lesen? / Wie groß können Containerschiffe werden? / Was macht Carbon einzigartig? / Wie funktioniert das umweltfreundlichste Auto der Welt? / Was kann ein geländetauglicher Rollator? / Welche Geheimnisse birgt die Festung Hohensalzburg? / Wie spielen Raben? / Moderation: Dr. Gernot Grömer.

