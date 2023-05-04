Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 04.05.2023
46 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 6

Sie kleben sich auf Straßen, verschütten Speiseöl, sie färben Regierungsgebäude ein oder beschütten Gemälde hinter Sicherheitsglas. Sie halten das Land in Atem. Gehen freiwillig für ihre Überzeugung ins Gefängnis. Die Aktivisten der letzten Generation. Sie berufen sich dabei auf zivilen Ungehorsam und ihre Klimaproteste werden radikaler. Denn den Aktivisten geht der Kampf gegen die Klimakrise zu langsam. Doch können solche Aktionen Menschen und Politik überzeugen? Was bewirken die Proteste? Wie weit sind die Aktivisten bereit zu gehen? Oder droht eine Eskalation?

