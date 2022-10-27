PULS 4 Doku: WOHNWAHNSINN! Der Kampf um leistbaren WohnraumJetzt kostenlos streamen
48 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 6
Die Dokumentation zeigt wie durch Spekulation die Mieten in die Höhe getrieben werden, wie Menschen den steigenden Mietpreisen den Kampf ansagen und welche alternative Wohnkonzepte das Wohnen in der Zukunft leistbar machen sollen.
