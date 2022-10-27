Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 4 Doku: WOHNWAHNSINN! Der Kampf um leistbaren Wohnraum

PULS 4 Doku: WOHNWAHNSINN! Der Kampf um leistbaren Wohnraum

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 27.10.2022
PULS 4 Doku: WOHNWAHNSINN! Der Kampf um leistbaren Wohnraum

PULS 4 Doku: WOHNWAHNSINN! Der Kampf um leistbaren WohnraumJetzt kostenlos streamen

PULS 4 Doku: WOHNWAHNSINN! Der Kampf um leistbaren Wohnraum

Folge 1: PULS 4 Doku: WOHNWAHNSINN! Der Kampf um leistbaren Wohnraum

48 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 6

Die Dokumentation zeigt wie durch Spekulation die Mieten in die Höhe getrieben werden, wie Menschen den steigenden Mietpreisen den Kampf ansagen und welche alternative Wohnkonzepte das Wohnen in der Zukunft leistbar machen sollen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

PULS 4 Doku: WOHNWAHNSINN! Der Kampf um leistbaren Wohnraum
PULS 4
PULS 4 Doku: WOHNWAHNSINN! Der Kampf um leistbaren Wohnraum

PULS 4 Doku: WOHNWAHNSINN! Der Kampf um leistbaren Wohnraum

Alle 1 Staffeln und Folgen