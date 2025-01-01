Richter Alexander Hold
Folge 1333: Mord im Kino
45 Min.Ab 12
Nathalie hat mitbekommen, dass der angeklagte Matthias in dem Kino, in dem beide arbeiten, Drogen verkauft hat. Da sie ihn bei der Polizei verpfeifen wollte, soll er sie mit mehreren Messerstichen umgebracht haben.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1