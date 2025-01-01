Staffel 02 Folge 02 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Staffel 02 Folge 02 - Road to Digital Austria
Das erwartet dich in Folge 2: - Habe ich Corona? Einige Onlinetools können bei der ersten Einschätzung helfen. - Das Rote Kreuz betreibt eine App zur Eindämmung des Coronavirus. So funktioniert sie. - Wie werden unsere Smartphone-Bewegungsdaten in diesen Zeiten genutzt? Experten erklären.
