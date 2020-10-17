Staffel 2 Folge 30 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen
Road to Digital Austria
Folge 30: Staffel 2 Folge 30 - Road to Digital Austria
5 Min.Folge vom 17.10.2020Ab 6
Die Themen: - Digitalisierte Arbeit: So fällt die Homeoffice-Bilanz für heimische Arbeitnehmer aus. - Kompakt erklärt: Das bedeutet "Blockchain". - Innovative Klein- und Mittelunternehmen im Fokus.
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Road to Digital Austria
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Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4
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