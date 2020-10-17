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Road to Digital Austria

Staffel 2 Folge 30 - Road to Digital Austria

ATVStaffel 2Folge 30vom 17.10.2020
Staffel 2 Folge 30 - Road to Digital Austria

Staffel 2 Folge 30 - Road to Digital AustriaJetzt kostenlos streamen

Road to Digital Austria

Folge 30: Staffel 2 Folge 30 - Road to Digital Austria

5 Min.Folge vom 17.10.2020Ab 6

Die Themen: - Digitalisierte Arbeit: So fällt die Homeoffice-Bilanz für heimische Arbeitnehmer aus. - Kompakt erklärt: Das bedeutet "Blockchain". - Innovative Klein- und Mittelunternehmen im Fokus.

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Road to Digital Austria
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Road to Digital Austria

Road to Digital Austria

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