Roadtrip extrem: Von Singapur nach London

Von Singapur bis Myanmar

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 09.06.2023
Von Singapur bis Myanmar

Roadtrip extrem: Von Singapur nach London

Folge 1: Von Singapur bis Myanmar

44 Min.Folge vom 09.06.2023Ab 12

Die Vorbereitungen für die zweite große Reise seines Lebens sind in vollem Gange: In Begleitung einer abenteuerlustigen Crew will der 87-jährige Tim Slessor über Land von Singapur nach London fahren - in einem alten Land Rover, der diesen Trip bereits vor einigen Jahrzehnten hinter sich gebracht hat. Vor Antritt der Reise verkündet Tim jedoch eine Hiobsbotschaft, die die gesamte Planung auf den Kopf stellt.

Roadtrip extrem: Von Singapur nach London
Kabel Eins Doku
Roadtrip extrem: Von Singapur nach London

Roadtrip extrem: Von Singapur nach London

