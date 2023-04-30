Roadtrip extrem: Von Singapur nach London
Folge 2: Von Myanmar bis Nepal
47 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12
Das Team durchquert Myanmar und machte eine Begegnung mit echten Royals. Außerdem geraten die Abenteurer in einen Revierkampf zwischen zwei Stämmen, wonach sie endlich Nepal erreichen und am Fuße des Himalayas vor sich hin staunen.
Produktion:GB, 2022
Copyrights:© Entertainment One UK Limited