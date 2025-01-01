Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 7
Folge 7: Schulz In The Box

42 Min.Ab 12

Musiker und Entertainer Olli Schulz versucht in "Schulz In The Box" die Fragen aller Fragen zu beantworten: Mache ich eigentlich das Richtige in meinem Leben? Welcher Weg ist meiner? Sollte ich womöglich noch mal ganz von vorn anfangen? Seine erste Station führt ihn zu den Umweltaktivisten von "Fuck for Forest". Sie drehen Sexfilme, um damit den Regenwald zu retten. Kann sich Olli Schulz in dieser völlig fremden Welt zurechtfinden oder gar Teil von ihr werden?

