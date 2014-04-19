Sweet and Easy - Enie backt
Folge 2: Baking News 2
25 Min.Folge vom 19.04.2014Ab 6
Immer die neuesten Backtrends vor Augen, bereitet Enie heute Chocolate-Chips-Banana Moockies, eine gelungene Kreuzung aus Muffin und Cookie - außen knusprig, innen fluffig-weich. Außerdem gibts Push-Up Törtchen mit Red Velvet Kuchen und einer Frischkäse-Creme. Ihr Gast Uli Marschner zeigt ihr ihre Häppies: Germknödel aus dem Ofen mit leckerer Bananenfüllung und Erdnussbutter! Uli Marschner betreibt seit 2013 das "Häppies" - ein Café im Prenzlauer Berg.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen