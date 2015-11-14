Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 7vom 14.11.2015
Folge vom 14.11.2015Ab 6

Backblech, Tortenringe und Springform bleiben heute im Schrank, denn das Motto lautet: "Backen ohne Form". Enie reicht ein einfacher Apfel für ihren Apfelkuchen IM Apfel. Ihren pikanten Käsekuchen wickelt sie ganz einfach in einen Quark-Öl-Teig. Ihr Gast Daniel Grothues betreibt in Berlin "Daniels Eatery" - hier experimentiert er mit Formen, Aromen und Konsistenz. Enie bringt er eine neue Kreation mit: Ein Hybrid aus Muffin und Croissant - den Mucro.

