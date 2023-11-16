Angst, Hass, Terror: Krieg der Meinungen?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 16.11.2023: Angst, Hass, Terror: Krieg der Meinungen?
Folge vom 16.11.2023
Der Nahost-Konflikt wird nicht nur in Israel ausgetragen: Auch bei uns stehen sich zwei Lager gegenüber. Die weltanschauliche Bruchlinie verläuft quer durch die Bevölkerung. Wer sich auf die vermeintlich falsche Seite schlägt, wie kürzlich Klima-Ikone Greta Thunberg, muss mit herber Kritik rechnen. Und wer sich nicht öffentlich positionieren will, ebenfalls.
