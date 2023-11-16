Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Talk im Hangar-7

Angst, Hass, Terror: Krieg der Meinungen?

ServusTVFolge vom 16.11.2023
Angst, Hass, Terror: Krieg der Meinungen?

Angst, Hass, Terror: Krieg der Meinungen?Jetzt kostenlos streamen

Talk im Hangar-7

Folge vom 16.11.2023: Angst, Hass, Terror: Krieg der Meinungen?

75 Min.Folge vom 16.11.2023

Der Nahost-Konflikt wird nicht nur in Israel ausgetragen: Auch bei uns stehen sich zwei Lager gegenüber. Die weltanschauliche Bruchlinie verläuft quer durch die Bevölkerung. Wer sich auf die vermeintlich falsche Seite schlägt, wie kürzlich Klima-Ikone Greta Thunberg, muss mit herber Kritik rechnen. Und wer sich nicht öffentlich positionieren will, ebenfalls.

Alle verfügbaren Folgen