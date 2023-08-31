Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Beauty Insider

Staffel 1 Folge 1: It´s all about lips

Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 31.08.2023
Staffel 1 Folge 1: It´s all about lips

17 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 6

Lippen sind die Nummer 1 Behandlung in der ästhetischen Medizin, doch dabei kann so einiges schiefgehen. Eine falsche Lippenunterspritzung kann sogar zur Erblindung führen. „The Beauty Insider“ Dr. Rolf Bartsch zeigt, wie es gemacht werden muss, um Komplikationen zu vermeiden und auf was man nach einer Unterspritzung achten soll.

