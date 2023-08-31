Staffel 1 Folge 1: It´s all about lipsJetzt kostenlos streamen
The Beauty Insider
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: It´s all about lips
17 Min.
Lippen sind die Nummer 1 Behandlung in der ästhetischen Medizin, doch dabei kann so einiges schiefgehen. Eine falsche Lippenunterspritzung kann sogar zur Erblindung führen. „The Beauty Insider“ Dr. Rolf Bartsch zeigt, wie es gemacht werden muss, um Komplikationen zu vermeiden und auf was man nach einer Unterspritzung achten soll.
