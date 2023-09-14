Zum Inhalt springenBarrierefrei
Selfies greifen in unser Leben ein. Tagtäglich werden 93 Millionen solcher Fotos geschossen. Die Gesellschaft und das Selbstwertgefühl verändern sich dadurch. Welche Auswirkungen verschiedene Perspektiven und Fotolinsen auf die Schönheitschirurgie haben, veranschaulicht „The Beauty Insider“ Dr. Rolf Bartsch.

