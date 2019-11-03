Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trecker Babes

Folge 2

Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 03.11.2019
Folge 2: Folge 2

90 Min.Folge vom 03.11.2019Ab 12

Trecker Babe Theresa wartet schon seit Stunden auf den Pressenfahrer - und das bei 40 Grad ohne Klimaanlage. Acker-Queen Cynthia muss sich ranhalten, denn die geerntete Gerste muss zum Handel, ihr Sohn Jack will nach Hause und der Feierabend ist auch nach über 12 Stunden nicht in Sicht. Und Adrenalinjägerin Margret hat heute auf einen modifizierten PS-Monster-Traktor mit über 3.000 PS umgesattelt, während Bayerin Resi zum ersten Mal auf einem riesigen Häcksler sitzt ...

