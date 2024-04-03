Wild Umstritten vom 03.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 41: Wild Umstritten vom 03.04.2024
52 Min.Folge vom 03.04.2024
"Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz, Kommunikationsberater Rudi Fußi und der ehemalige Nationalratsabgeordnete für die Grünen Peter Pilz und diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Spionage-Krimi – "Unsere" Leitkultur – Aufreger ORF-Gehälter.
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Produktion:AT, 2023
