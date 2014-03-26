ATV Die Reportage - Milliardengeschäft HaustierhaltungJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 26.03.2014: ATV Die Reportage - Milliardengeschäft Haustierhaltung
49 Min.Folge vom 26.03.2014Ab 6
Das Geschäft mit dem liebsten Freund des Menschen - seinem Haustier - boomt. ATV Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen des Geschäfts mit der Haustierhaltung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen