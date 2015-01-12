Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVFolge vom 12.01.2015
49 Min.Folge vom 12.01.2015Ab 6

Die Liebe zwischen Mensch und Tier ist Jahrtausende alt und kommt seither nicht aus der Mode. Besonders Hunde und Katzen haben es den Leuten in unseren Breitengraden angetan. Doch was für den einen Liebe ist, ist für den anderen fast schon Wahn.

